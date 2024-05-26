كريسبو : ما أشعر به من سعادة لا يمكن وصفها

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه بعد حصد لقب دوري أبطال آسيا بعد التغلب على منافسه الياباني يوكوهاما مارينوس .

ويعد هذا اللقب هو الثاني لفريق العين بعد لقبه الاول عام ٢٠٠٣ تحت قيادة المدرب الفرنسي عبد الكريم ميتسو وفي ظل جيل تاريخي لنادي العين بقيادة القائد محمد عمر وسبيت خاطر و أبوبكر سانجو وكانديا تراوري و فرهاد مجيدي وغيرهم من النجوم الذين حفروا اسمائهم في سجلات الذهب الآسيوي.

المدير الفني لفريق العين الإماراتي وابذي قاده للقبه الآسيوي الثاني أكد ان شعوره عقب الفوز بالمباراة النهائية لا يمكن وصفه على الإطلاق موجها شكره للاعبي العين الذين قدموا مباراة تاريخية امام منافسه قوي لكنهم لم يمنحوه الفرصة ابدا للتفوق .

وأضاف كريسبو : ما قمنا به قبل مباراة العودة هو تصحيح للاخطاء التي قمنا بها في مباراة الذهاب باليابان والتركيز على الضغط على مفاتيح اللعب لدى الفريق الياباني وهو ما اداه بكفاءة كبيرة بالاسيوس كما قام سفيان رحيمي وكايو بأداء اكثر من رائع وانا من الأسباب الرئيسية لتحقيق انتصار تاريخي للمرة الإماراتية.

من جانبه قال المغربي سفيان رحيمي نجم نادي العين وصاحب هدفين من أهداف العين في المباراة النهائية انه فخور للغاية بقيادة البنفسجي نحو لقبه القاري الثاني متمنيا ان ينجح الفريق في تشريف الكرة الإماراتية في قادم البطولات وفي كأس العالم للأندية .