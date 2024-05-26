52 صورة ترصد احتفالات لاعبي الأهلي وجماهيره بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

وتسلم قائد الفريق محمد الشناوي، كأس البطولة من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتواجد رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.

كما حرص لاعبو المارد الأحمر على الاحتفال بكأس البطولة، رفقة جماهير الفريق التي حضرت إلى ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم لاعبي الفريق.

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