منتخب المصارعة الحرة يدخل معسكرا مغلقا بالمجر استعدادا للأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - سافرت بعثة منتخب مصر الوطني الأول للمصارعة الحرة إلى المجر، اليوم الأحد، للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم ويستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل ضمن خطة الاتحاد المصري للمصارعة لاعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر خلال تواجده في معسكر المجر ببطولة الرانك العالمى والتي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 8 يونيو، قبل السفر إلى بولندا بعد انتهاء معسكر المجر للدخول في معسكر آخر والمشاركة في بطولة بولندا الدولية خلال الفترة من 8 وحتى 24 يونيو المقبل.

وتضم بعثة منتخب المصارعة الحرة كل من: محمود مصطفي، مديرا فنيا واللاعبين المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم: جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومحمد جبر وضياء كمال.

وكان منتخب مصر للمصارعة الحرة، قد خاض معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي بالمعادي قبل السفر إلى المجر اليوم .