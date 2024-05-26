طلب عاجل من كاف لـ الاهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طلبًا عاجلًا إلى النادي الاهلي بعد التتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس.

وحقق النادي الاهلي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة الإياب للمباراة النهائية، وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب من دون أهداف.

اقرأ أيضًا: وسام أبو علي يعلق على تتويجه مع الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وكتب حساب الكاف الناطق بالعربية: “العزيز أدمن حساب الاهلي، نجدد طلبنا، برجاء الاطلاع على الصورة المرفقة وإرسال شعار محدث. مع فائق الاحترام والتقدير”.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 بطولة، وهو البطل آخر نسختين.

ويستعد المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الموسع، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم على غرار كأس العالم للمنتخبات.

ومن المقرر أن تشارك أندية الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة التي تلعب في أمريكا.