قرار مفاجئ من كولر للاعبي الاهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح لاعبي الفريق الأول راحة من التدريبات لنهاية الأسبوع، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد كولر للسفر إلى بلاده سويسرا من أجل قضاء إجازة، خاصة بعد توقف المسابقات المحلية، في إطار الاستعداد لانطلاق معسكر منتخب مصر لخوض مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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ومن المقرر أن يصدر مسئولو اتحاد الكرة المصري قرارًا خلال الساعات المقبلة بتأجيل مباراة الأهلي ضد الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، خاصة بعد طلب حسام حسن لضم اللاعبين الدوليين مبكرًا قبل موعد الأجندة الدولية الرسمية.

ويلتقي منتخب مصر بوكينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، على أن تلعب ضد غينيا بيساو يوم 10 من ذات الشهر، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.