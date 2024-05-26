40 صورة لنجوم كرة القدم والشخصيات العامة في عزاء شقيق هاني أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصوير - نادر نبيل:

توافد عدد كبير من الرياضيين ونجوم كرة القدم السابقين والحاليين وشخصيات عامة لتقديم واجب العزاء في وفاة عصام أبو ريدة شقيق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، مساء اليوم الأحد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهد العزاء حضور سيد عبد الحفيظ وحسام غالي وطارق قنديل، بالإضافة إلى أسامة نبيه وزكريا عزمي، وإبراهيم نور الدين وآخرين.

وحلمي طولان وهاني أبو ريدة ومصطفى عبده، ومحسن صالح وممدوح عيد وسيف زاهر، وخالد عبد العزيز ومحمد عادل وآخرين.

الجدير بالذكر، توفي المهندس عصام أبو ريدة يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2024.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق وفاة عصام أبو ريدة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هاني أبو ريدة".

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