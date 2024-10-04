مرموش يقود أينتراخت فرانكفورت للفوز على بشكتاش فى الدورى الأوروبى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف بصفوفه المصري عمر مرموش فوزا مستحقا على حساب بشكتاش التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وشارك عمر مرموش أساسيا فى تشكيل أينتراخت فرانكفورت ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وأضاف إيريك إيبيمبي الثاني في الدقيقة 22، واختتم أنسجار كناوف الثلاثية فى الدقيقة 82، وقلص أصحاب الملعب الفارق بهدف فى الدقيقة 93 عبر ماسوكو الذى أرسل عرضية خدعت حارس فرانكفورت.

وافتتح مرموش سجله التهديفى اليوم فى الدورى الأوروبى بعدما خرج بدون هز شباك فيكتوريا بيلزن فى الجولة الأولى من المسابقة.

ورفع الدولي المصري رصيده إلى 13 مساهمة تهديفية هذا الموسم في 9 مباريات بتسجيل 8 أهداف وصناعة 5 آخرين فى كل المسابقات.

ورفع أينتراخت رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب العلامة الكاملة لاتسيو وليون وتوتنهام وإف سي بي الرومانى وأندرلخت بـ6 نقاط، بينما استمر بشكتاش بدون رصيد بعد خسارة أول مباراتين.

وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع فيكتوريا بيلزن التشيكي في الجولة الماضية بنتيجة 3-3.