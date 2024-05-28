لفتة غير متوقعة من رونالدو عقب تسجيله رقماً تاريخياً بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لافتة رائعة من النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو عقب فوز فريقه على الاتحاد في مباراة أصبح بعدها أكثر لاعب يُسجل بموسم واحد بالدوري السعودي بواقع 35 هدفًا.

النصر فاز برباعية مقابل هدفين على حساب نظيره اتحاد جدة في ختام منافسات النسخة الجارية من الدوري السعودي؛ حيث سجل رونالدو هدفين.

وعقب المباراة سقطت اللوحة الإعلانية التي يتم وضعها خلف اللاعبين في المقابلات الإعلامية عقب المباريات ليسرع رونالدو تجاههم ويساعدهم في حملها.

صاحب الـ 39 عاماً شارك مع النصر في 44 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 44 هدفًا وصنع 13 لزملائه خلال 3854 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

جوميز يغادر إلى بلاده بعد الفوز على الاتحاد السكندري

"انسوه خلاص".. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأبيض بسبب إمام عاشور