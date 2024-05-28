شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز بديل أوفا لمواجهة النجوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بديل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق للدفع به في مباراة النجوم المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويغيب أحمد أمين أوفا عن صفوف الفريق البترولى في مباراة النجوم المقبلة بسبب انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

في سياق مختلف حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز هدفى فريق سيراميكا النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 8 والثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بينما سجل أهداف فريق إنبى أحمد كالوشا في الدقيقة 69 وأحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 74 وأحمد صبيحة فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 36 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا للنقطة 34 محتلا المركز السابع.