ديفيد بيكهام: ما يحدث في فلسطين أمر غير معقول

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب ديفيد بيكهام، نجم الكرة الإنجليزية وأسطورة نادي مانشستر يونايتد ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن استيائه لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة الأخيرة.

ونشر بيكهام رسالة عبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، قال فيها إن "صور الأطفال والعائلات المحروقة الخارجة من الخيام التي تعرضت للقصف في رفح تصدمنا جميعا."

وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد: "إن ما تردد عن مقتل أطفال يحتمون في خيام مؤقتة هو أمر غير معقول، وعلى مدى أكثر من سبعة أشهر، شهدنا هذه المأساة تتكشف، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف الأطفال."

واختتم ديفيد بيكهام: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووضع حد للقتل غير المبرر للأطفال."

من جانبه، قال إريك كانتونا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام": "هل بقي من يدافع عن هؤلاء المجرمين؟.. هل بقي من لم يدن هؤلاء المجرمين؟.. هل ما زالت هناك دول تسلح هؤلاء المجرمين؟.. هل بقي أحد لا يسمي هذه إبادة جماعية؟.. هل بقي أحد لم يذرف دمعة في مواجهة هذا الرعب؟ ".