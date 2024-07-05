ماذا قال مدرب ليفربول الجديد عن محمد صلاح؟

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الثنائي محمد صلاح ومواطنه فيرجيل فان دايك هما لاعبان كبار في صفوف الريدز، ودائما متعطشون للتتويج بالبطولات.

وقال سلوت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: " بشكل عام يريد كل لاعب كبير الفوز بالألقاب، كل هؤلاء اللاعبين يريدون الفوز، عليهم أن يتعطشوا للفوز".

أضاف: "إذا كنت تعمل في هذا الدوري، فإن الجميع يتحسنون كل موسم، لذا من المهم أن نتحسن، علينا إيجاد طرق للتحسين، كامل وقتي من اجل ذلك".

تابع: "التعرف على النادي والمدينه؟ سيأخذ ذلك بعض الوقت للتعرف على كل شيء. سأستغل الوقت لجعل الفريق جاهزاً بأفضل طريقة للمباراة الأولى. من الجيد التعرف على النادي والمدينه لكن من الجيد أن تفوز بأغلب مبارياتك".