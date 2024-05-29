الامارات | الكويت يحجز مقعداً في نصف نهائي "سوبر-غرب" آسيا لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريق الكويت الكويتي مقعده بنجاح في الدور نصف النهائي لنهائيات دوري "سوبر-غرب" آسيا لكرة السلة، بانتزاع بالعلامة الكاملة صدارة فرق مجموعته الأولى، عقب فوزه أمس على "غورغان" الإيراني بنتيجة (85-77)، في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الثالثة والختامية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً على صالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، وتمتد حتى الأول من يونيو المقبل.

كما شهدت الجولة الختامية لحساب المجموعة ذاتها، تحقيق كاظمة الكويتي لانتصارٍ معنوي على حساب تاميل نادو الهندي بنتيجة (102-96)، بعدما فقد الفريقين حظوظهما في التأهل.

وينتظر فريق الكويت مساء الجمعة المقبل، ملاقاة ثاني المجموعة الأولى والذي يحسم الليلة في لقاء الحكمة اللبناني و"بي سي آساتانا" الكازاخستاني.

بدوره ضمن "غورغان" الإيراني رغم خسارته وصافة فرق مجموعته والتأهل للدور نصف النهائي، ويلتقي فيه فريق الرياضي اللبناني الذي ضمن صدارة مجموعته الثانية، بغض النظر عن نتيجة مباراته الليلة في ختام دوري المجموعات، وتجمعه مع حامل لقب النسخة الماضية المنامة البحريني والذي ودع البطولة من دورها الأول بعد تجرعه لهزيمتين جاءتا في اليوم الافتتاحي أمام الحكمة بواقع (82-95)، ومن ثم أمام "بي سي آساتانا" في ثاني جولات الدور التمهيدي بنتيجة (117-122).

وجاء لقاء الكويت وغورغان، متقارب المستوى، احتاج فيه فريق الكويت لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (35-23 و17-15 و17-14)، فيما نال "غورغان" الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع (25-16).

وتألق لفريق الكويت محترفه الأميركي كلينت تشابمان بحصيلة مميزة، وتسجيله 39 نقطة، و16 متابعة، و3 تمريرات حاسمة.