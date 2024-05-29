الامارات | رسميا.. الألماني هانزي فليك مدرباً لبرشلونة الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُيّن الألماني هانزي فليك اليوم مدرباً لفريق برشلونة حتى عام 2026 بدلاً من المقال تشافي هرنانديز، بعد موسم بدون ألقاب لوصيف الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبقي فليك الذي قاد بايرن ميونيخ الألماني لسداسية تاريخية في 2020، من دون وظيفة منذ اقالته الموجعة على رأس المنتخب الألماني في سبتمبر 2023.

وقال برشلونة إنه من خلال التوقيع مع فليك سيحظى بمدرّب يُعرف عن فرقه "الضغط العالي، أسلوب اللعب القوي والجريء ما حقق له نجاحاً كبيراً على مستويي الأندية والمنتخبات وفاز تقريباً بكل الألقاب الممكنة".

وُلد فليك في هايدلبرغ عام 1965 واستهل مشواره التدريبي كلاعب ومدرب في آن عام 1996 مع فيكتوريا بامنتال. استلم فريق هوفنهايم في 2000 حيث بقي خمسة مواسم قبل الانتقال إلى سالزبورغ النمسوي ضمن الجهاز الفني للإيطالي جوفاني تراباتوني ولوتار ماتيوس. وأصبح عام 2006 مدرّباً مساعداً ليواكيم لوف في منتخب ألمانيا بعد استقالة يورغن كلينسمان، فقادا مرحلة إعادة البناء لـ"دي مانشافت" تضمّنت بلوغ نهائي كأس أوروبا 2008.

في 2010، بلغ نصف نهائي كأس العالم ثم الدور عينه في كأس أوروبا 2012 قبل انجاز احراز مونديال 2014. وانتقل فليك ليشغل منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، قبل العودة إلى هوفنهايم عام 2017 كمدير رياضي. وفي 2019، وصل إلى بايرن ميونيخ الذي حمل ألوانه لاعباً بين 1985 و1990، في منصب المدرب المساعد للكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل بعد أشهر وعُيّن فليك بدلاً منه بعد اثبات نفسه كمدرب مؤقت.

فاز فليك في 22 مباراة من أوّل 25 مع "دي روتن"، وانهى موسمه الرائع باحراز دوري أبطال أوروبا متجاوزاً برشلونة بالذات 8-2. عامذاك، حصل على جائزة أفضل مدرّب أوروبي.