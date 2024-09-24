شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تكشف لليوم السابع حقيقة طلب الزمالك مشاركة فتوح فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات القليلة الماضية تردد اسم أحمد فتوح لاعب الزمالك عن طلب ناديه من اللجنة الأولمبية الموافقة على مشاركته مع الفريق أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى باللقاء المقرر له 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

الخليج 365 تواصل مع مسؤولى اللجنة الأولمبية لمعرفة حقيقة طلب الزمالك مشاركة اللاعب من عدمه فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى.

وأكد حسين السمرى المدير التنفيذى للجنة الأولمبية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك لم يدرج اسم أحمد فتوح فى قائمة السوبر الأفريقى، كما أن الزمالك لم يطلب من اللجنة السماح للاعب بالسفر مع الفريق إلى السعودية.

وأضاف السمرى أنه حال رغبة الزمالك سفر اللاعب مع بعثة الأبيض إلى السعودية لن يكون عن طريق الأولمبية، ولكن ما يتردد عار تماما من الصحة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى السعودية غدا الثلاثاء على متن طائرة خاصة، على أن يخوض تدريبا صباحيا قبل السفر، وتكون التدريبات فى السعودية على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودى.