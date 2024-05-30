برناردو سيلفا يقترب من الانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق

مانشستر سيتي، وحقيقة انتقاله إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نشرت في تقرير لها:” برناردو سيلفا يمتلك شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون جنية إسترليني قابل للدفع على 3 دفعات، بعد تمديد عقده الصيف الماضي رفقة السيتزن”.

وتابعت:” برنناردو سيلفا حلمه أن ينتقل إلى برشلونة، ولكن هناك شرط وحيد وهو موافقة المدرب الألماني الجديد الذي سيقود البارسا الموسم القادم هنزي فليك”.

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وكان برشلونة عن تعاقده رسميًا مع هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ السابق لتدريب الفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي له، أمس الأربعاء،عن التعاقد مع فليك حتى عام 2026.

وكان مسئولو نادي برشلونة قد قرروا إقالة تشافي من تدريب الفريق وذلك بسبب سوء النتائج الفترة الأخيرة.