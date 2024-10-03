فيصل لاعب يد الأهلي : نستحق التفوق على برشلونة والتتويج بالبرونزية

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إن الفريق استحق لقب برونزية العالم عن جدارة واستحقاق، عقب ‏الفوز على فريق برشلونة الإسباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب».



وأوضح أن الفريق استفاد من درس الخسارة أمام فريق ماجدبيرج الألماني، وقدم عرضًا قويًّا أمام برشلونة، وحقق الفوز بنتيجة وأداء ‏كان الدافع وراءه الإصرار على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد جماهير الأهلي.‏

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا منذ بداية البطولة على ترك بصمة قوية، وهو ما ظهر بشدة من خلال تسيد اللقاء، والإصرار على ‏الفوز، رغم محاولات برشلونة العودة إلى اللقاء.‏