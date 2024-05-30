"رونالدو ضد ميتروفيتش".. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم أمس، إلى ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" بجدة، لمتابعة واحدة من أهم وأقوى المباريات على مستوى البطولات العربية، عندما يلاقي فريق النصر السعودي نظيره الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره النصر غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" بجدة، في إطار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المتوقع أن يدخل فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

خط الوسط: محمد كانو، سافيتش، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، ميشائيل.

فيما جاء التشكيل المتوقع للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: إيمريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، بروزوفيتش، أيمن يحيى.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أوتافيو.

وتعد هذه المواجهة هي السادسة التي تجمع بين الفريقين، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تمكن النصر من تحقيق الفوز والتتويج باللقب في مناسبتين، فيما حقق الهلال الفوز على حساب العالمي في ثلاث مناسبات.

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