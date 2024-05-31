"هزائم متتالية وهدف".. أرقام رونالدو مع النصر أمام الهلال في آخر 5 مواجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لملاقاة فريق الهلال اليوم، في إطار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستقام مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تقديم، موسم استثنائي رفقة فريق النصر في كل البطولات، حيث خاض رونالدو هذا الموسم 44 مباراة رفقة فريق النصر في كل البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 44 هدفاً وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

وتمكن رونالدو من أن يصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، برصيد 35 هدفاً في الموسم الحالي، متخطياً المغربي عبد الرزاق حمد الله صاحب الـ 34 هدفاً في موسم 2018-2019 رفقة النصر أيضاً.

وعلى الرغم من التألق الكبير لرونالدو هذا الموسم، ألا إن نتائجه أمام الهلال في مختلف البطولات هذا الموسم، ليست أفضل شكل.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 6 التي سيواجه فيها رونالدو الهلال هذا الموسم، حيث واجها الفريقين في 5 مباريات سابقة هذا الموسم، بواقع مباراتين في الدوري، ومباراة واحدة في البطولة العربية، ومثلها في كأس السوبر السعودي، ومباراة في نهائي كأس موسم الرياض.

وكانت أول مباريات رونالدو ضد الهلال هذا الموسم، هي مباراة مهائي البطولة العربية، وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح النصر، وأحرز رونالدو هدف لصالح فريقه في هذه المباراة.

والمواجهة الثانية التي خاضها الدون ضد الهلال هذا الموسم، كانت في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم "دوري روشين"، وانتهت لصالح الهلال بثلاثية نظيفة، والمباراة الثالثة كانت في نهائي كأس موسم الرياض، وانتهت بثنائية نظيفة لصالح الزعيم الهلالي.

والمباراة الرابعة كانت في كأس السوبر السعودي، وانتهت بهدفين مقابل هدف لصالح الهلال، ولم يتمكن رونالدو خلالها من تسجيل أي أهداف.

واكتفى رونالدو بصناعة هدف لزميله أوتافيو في المباراة الخامسة والأخيرة، أمام الهلال، والذي جمعت بين الفريقين، في الدور الثاني ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخاض رونالدو 5 لقاءات مع النصر أمام الهلال هذا الموسم، تلقى خلالهم فريقه الهزيمة في 3 مباريات، وحقق الفوز في مباراة، وتعادل في أخرى، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

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