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التشكيل الرسمي لمباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

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ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة، على موعد بعد قليل، مع انطلاق نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر التى يجمعهما على ملعب الملك عبد الله الدولي -الجوهرة المشعة.

 

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي.
خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشيل.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - علي لاجامي - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو.
خط الهجوم: أيمن يحيي - ساديو ماني - .
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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