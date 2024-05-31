التشكيل الرسمي لمباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة، على موعد بعد قليل، مع انطلاق نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر التى يجمعهما على ملعب الملك عبد الله الدولي -الجوهرة المشعة.
تشكيل الهلال
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - رينان لودي.
خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشيل.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم.
تشكيل النصر
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - علي لاجامي - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو.
خط الهجوم: أيمن يحيي - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.