تاريخ مواجهات ريال مدريد وبروسيا دورتموند قبل صدام الليلة في نهائي دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تقابل ريال مدريد مع نظيره بوروسيا دورتموند في 14 مباراة، تمكن الفريق الملكي في الفوز بـ6 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 3 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات، ونجح الريال في تسجيل 24 هدفا، واهتزت شباكه بـ19 هدفا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.