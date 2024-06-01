تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في المواجهة المرتقبة التى تجمع بينهما بنهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجير، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، كروس.

بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس.



موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

ويلتقي ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا، في 1 يونيو 2024، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ:

تٌذاع مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر قنوات بي أن سبورتس الناقل الرسمي والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.