الامارات | رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن صفقة مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي كليان إمبابي، في صفقة انتقال حر قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فترة كبيرة من الجدل والأخبار المتعلقة بضم اللاعب المتألق والحاصل على كأس العالم رفقة المنتخب الفرنسي عام 2018.

ونشر ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس" بيانا رسميا قال فيه: "توصل ريال مدريد وكليان امبابي إلى اتفاق رسمي، سيكون من خلال كليان مبابي لاعبا في صفوف فريق ريال مدريد لمدة 5 مواسم".