شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30- 6- 2024 ، العديد من الأخبار، فى مقدمتها: موديست يودع الأهلي: ممتن بكونى جزءا من هذا النادى التاريخي، والزمالك يعلن تجديد رسميًا تعاقد محمد صبحى لمدة 4 مواسم، وزيزو يرحب بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى باريس.

موديست يودع الأهلي: ممتن بكونى جزءا من هذا النادى التاريخي

وجه ألفرنسى أنتونى موديست مهاجم الأهلى رسالة وداعية فى نهاية رحلته مع الفريق الأحمر، عقب نهاية عقده اليوم الأحد مع نهاية شهر يونيو الجاري، والاتفاق على رحيله عن قلعة الجزيرة.

الزمالك يعلن تجديد رسميًا تعاقد محمد صبحى لمدة 4 مواسم

نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى تجديد التعاقد مع محمد صبحى حارس مرمى ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

الأهلى يعلن تجديد عقد محمد هانى لمدة 3 سنوات

جدد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عقده مع النادى لمدة ثلاث سنوات قادمة، وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد.

استبعاد كهربا من قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش وعودة رضا ونيدفيد

اختارمارسيل كولر المدير الفنى للأهلي، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الإثنين فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 لمسابقة الدورى المصري.

زيزو يرحب بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى باريس

رحب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة.

بعثة منتخب مصر الأولمبى تطير إلى فرنسا 13 يوليو المقبل

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، على السفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة.

محمود عاشور يطير إلى باريس يوم 18 يوليو للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية

يواصل الحكم الدولى محمود عاشور تنفيذ برنامج الإعداد الخاص استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية الثالثة والثلاثين باريس 2024، التى تقام فى باريس.