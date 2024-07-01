شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يشارك فى التدريبات مرتديا قناعا على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

شارك مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي في مران فريقه اليوم الأحد مرتديا قناعا على الوجه، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بكسر في عظمة الوجه منذ فترة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام مساء غد على استاد الكلية الحربية.

وألقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

وحقق الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.