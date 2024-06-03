شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف حقيقة بند الحصول على 1.5 مليون جنيه من الزمالك في صفقة شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى طلائع الجيش حقيقة أحقية النادى فى الحصول على 1.5 مليون جنيه من نادى الزمالك ضمن صفقة محمد شحاتة بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عقد محمد شحاته مع الزمالك يتيح للطلائع الحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه حال تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية ولكن الموسم القادم وليس الموسم الحالى ".

شحاتة انضم إلى الزمالك فى الميركاتو الشتوى الماضى قادما من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، ويتضمن عقده بند شراء يتجه النادى الأبيض لتفعيله بعد انتهاء الموسم الحالى.

وأكد محمد شحاتة، لاعب وسط نادى الزمالك، أن "المنتخب الأولمبى يمتلك مواهب كثيرة، وقادرون على حصد ميدالية أولمبية، وعبد الله السعيد هو قدوتى وبعمل زيه فى كل حاجة".

وقال محمد شحاتة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ناس كتير بتقولى أنى فيا ملامح من كريستيانو رونالدو، وأتمنى أن أكون فيا حاجات منه".

وأضاف: "كنت مأجر شقة لمدة 6 أشهر فى البداية وكان عمى قاعد معايا لصغر سنى، وكنت برجع البلد لما آخد يومين إجازة، وكنت أحيانا وانا فى السكن مكونتش بطلب منه فلوس وكنت بأكل مع العساكر".

وتابع: "أبويا لما عرف إنى رايح الزمالك بعد مكالمة منى، أختى قالتلى أن أبويا كان بيعيط من الفرحة لما عرف إنى رايح الزمالك خلاص وحلمى هيتحقق".

وأوضح: "اسمى فى البلد (حقو) وخالى اللى أطلق هذا الاسم عليا، لما كنت صغير كنت مش بسيب حقى لما حد يضربنى، فلما الناس تشتكى لخالى يعمل إنه بيضربنى بهزار فقلت له باخد حقى فمن هنا أطلق عليا (حقو)".

وتابع: "كان نفسى أكون فى معسكر منتخب مصر الحالى ومع كابتن حسام حسن لكن لسه اللى جاى أفضل، وطموحى مالوش حدود، وإن شاء الله يفرحونا فى المباراتين القادمتين، وكنت أتمنى انضمام عمر جابر ونبيل دونجا للمنتخب لأنهما يقدمان مستويات كبيرة وكذلك عبد الله السعيد".