موعد مباراة البرتغال وفنلندا الودية اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة فنلندا مساء اليوم الثلاثاء في إطار ودي ضمن تحضيرات برازيل أوروبا للمشاركة في بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

يدخل المنتخب البرتغالي مباراة اليوم بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مارتينيز، بهدف تحقيق الفوز من أجل الوصول لأفضل تشكيلة ممكنة للبرتقالي استعدادًا لليورو.

كما تضم قائمة منتخب البرتغال عددًا من النجوم المميزين أبرزهم روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي و أوتافيو لاعب النصر السعودي وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

موعد مباراة البرتغال وفنلندا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال ضد فنلندا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وفنلندا :

وستذاع مباراة البرتغال ضد فنلندا عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.