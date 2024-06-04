"بينهم موهبة برازيلية".. 10 صفقات عالمية محتملة في الدوري السعودي بالانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

مع انتهاء موسم 2023/2024 للدوري السعودي واقتراب فترة الانتقالات الصيفية يكثر الحديث عن الصفقات التي ترغب الأندية المحلية هناك في التعاقد معها لتدعيم صفوفها.

النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، أوضح في تصريحات صحفية له مؤخرًا، أن أن الميركاتو الصيفي السعودي سيكون نشطاً ولكن بـ "طريقة معقولة للغاية".

ويسعى مسؤولو الدوري السعودي في استقطاب لاعبين عالميين ضمن مشروعهم للنهوض بالدوري المحلي وجعله محط الأنظار.

وضم الدوري السعودي في موسمه الماضي مجموعة من اللاعبين العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلون نيمار، فيرمينو وفابينيو، الفرنسيين كريم بنزيما وكانتي، الجزائري رياض محرز وغيرهم.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية رسميًا بالدوري السعودي يوم 18 يوليو المقبل وتستمر حتى 2 سبتمبر.

ويُمكنكم الاطلاع على 10 صفقات عالمية محط أنظار أندية الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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