تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام فنلندا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني روبيرتو مارتينيز على تشكيل منتخب البرتغال الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد فنلندا في إطار ودي ضمن تحضيرات أمم أوروبا 2024.

يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة فنلندا مساء اليوم الثلاثاء في إطار ودي ضمن تحضيرات برازيل أوروبا للمشاركة في بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

يدخل المنتخب البرتغالي مباراة اليوم ، بهدف تحقيق الفوز من أجل الوصول لأفضل تشكيلة ممكنة للبرتقالي استعدادًا لليورو، حيث يفتقد البرتقالي خدمات كريستيانو رونالدو وروبن نيفيز وأوتافيو للراحة بسبب مشاركتهم في نهائي كأس الملك السعودي.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام فنلندا

حارس المرمى: كوستا

الدفاع .. دويجو دالوت - بيبي - أنطونيو سيلفا - جواو كانسيلو

الوسط .. فيتينيا - جواو نيفيش - دانيلو

الهجوم .. جواو فيليكس - بروما - جواو سيلفا

موعد مباراة البرتغال وفنلندا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال ضد فنلندا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وفنلندا :

وستذاع مباراة البرتغال ضد فنلندا عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.