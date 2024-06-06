الامارات | اتحاد الكرة: شكرا اسماعيل مطر.. لحظات لا تنسى عشناها معك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الحساب الرسمي للمنتخب الوطني بالشكر لقائد المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق الأسطورة إسماعيل مطر الذي أعلن اعتزاله اللعب رسميا بعد مسيرة طويلة في الملاعب الكروية حافلة بالتألق والإنجازات سواء مع فريقه الوحدة أو المنتخب الوطني.

وقال اتحاد الكرة في تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس" مستعرضا أهم المحطات في مسيرة إسماعيل مطر واصفا إياه بانه كان “الأفضل في مونديال الشباب 2003"

والأروع في خليجي 2007، وأبدع في أولمبياد لندن 2012 “.

وأضاف اتحاد الكرة " لحظات لا تنسى عشناها معك يا "سمعة"