محمد صلاح يتسبب في أزمة جديدة داخل ليفربول

كشفت تقارير صحفية، أن قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، محمد صلاح، قد يستبب في أزمة جديدة للريدز، ولمدربه الجديد آرني سلوت في الموسم القادم 2024-2025.

ويتبقى في عقد محمد صلاح مع ليفربول موسم واحد فقط، أي ينتهي عقده في صيف 2025.

ووفقًا لـ شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، في حال تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول سيكون هناك عقبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة أن هناك احتمالية أن يتم استدعاء محمد صلاح للمشاركة في أولمبياد باريس رفقة منتخب مصر الأولمبي، التي تقام في يوليو المقبل.

وإذا شارك صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس سيغيب اللاعب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد مع الريدز.

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ولكن من حق النادي رفض إرسال لاعبه للمشاركة رفقة منتخب مصر الأولمبي كما حدث في أولمبياد طوكيو.

ولكن تابعت الشبكة أن هناك أزمة آخرى قد تواجه ليفربول، وهي استدعاء محمد صلاح لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة في 2025، والتي ستجعل اللاعب سيغيب عن الريدز لفترة طويلة.

وفي هذه الحالة، لن يحق للنادي رفض مشاركة صلاح في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، الأمر الذي يجعله يخسر جهود اللاعب في عدة مباريات.