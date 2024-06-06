الامارات | خريبين.. أول محترف عربي يظفر بلقب هداف «الدوري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم اللاعب عمر خريبين لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أحرز هدفين في مباراة الشارقة والوحدة التي انتهت بفوز «الملك» بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ26 والأخيرة من المسابقة، وأصبح أول محترف عربي يحقق لقب الهداف في تاريخ دوري المحترفين بـ19 هدفاً، ليؤكد المهاجم السوري احتكار أربعة أندية للقب هداف الدوري منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، وهي أندية: العين والجزيرة وبني ياس والوحدة.

وحلّ في المركز الثاني بقائمة الهدافين لاعب الوصل فابيو ليما بـ17 هدفاً، فيما جاء لاعب شباب الأهلي مؤنس دبور ثالثاً بـ14 هدفاً، ثم لاعب شباب الأهلي إيغور جيسوس رابعاً بـ14 هدفاً أيضاً، ورغم أن العين سيخوض مباراتين مؤجلتين أمام كل من الإمارات والبطائح، فإن انضمام مهاجم «الزعيم» لابا كودجو (12 هدفاً) إلى منتخب توغو، حسم صراع اللقب لمصلحة خريبين.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لقب الهداف في موسمه السادس في دوري المحترفين، إذ بدأ مسيرته مع الظفرة في موسم 2015-2016 وأحرز تسعة أهداف، وفي موسم 2016-2017 أحرز ثمانية أهداف، ثم انتقل إلى الهلال السعودي لمدة أربعة مواسم، قبل أن يعود إلى الإمارات بانتقاله إلى الوحدة، حيث أحرز ثمانية أهداف في موسم 2020-2021، و15 هدفاً في موسم 2021-2022، وانضم على سبيل الإعارة إلى شباب الأهلي في موسم 2022-2023 وأحرز سبعة أهداف، قبل أن يسجل أعلى معدلاته التهديفية عقب عودته إلى الوحدة مجدداً بإحرازه 19 هدفاً في الموسم الحالي 2023-2024.

وتفوق عمر خريبين على هداف الوصل فابيو ليما الذي غاب عن التهديف خلال مباراة الوصل مع النصر في الجولة الـ26 التي انتهت بفوز «الإمبراطور» بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند 17 هدفاً في المركز الثاني.

واللافت في الأمر أن الدولي السوري أحرز ثمانية أهداف من ركلات جزاء، بينما أهدر ثلاث ركلات، في أعلى عدد من الركلات يسددها لاعب واحد في الموسم الحالي.

وكرر خريبين ذكريات لاعب الشارقة سيباستيان تيغالي مع الوحدة، عندما حقق لقب هداف الدوري مع «العنابي» مرتين.

ويتصدر نادي العين قائمة الأندية الأكثر حصولاً على لقب الهداف برصيد سبع مرات، مقابل أربع مرات لنادي الجزيرة، وثلاث مرات لنادي الوحدة، ومرة واحدة لنادي بني ياس.

وافتتح الأرجنتيني خوسيه ساند سلسلة العين السباعية في لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفاً، موسم 2009-2010، بينما ينفرد الغاني أسامواه جيان برقم مميز وهو حصوله على لقب الهداف في ثلاثة مواسم متتالية من 2011 إلى 2014، برصيد 22 هدفاً، و31 هدفاً، و29 هدفاً على التوالي، كما نال السويدي ماركوس بيرغ اللقب برصيد 25 هدفاً في موسم 2017-2018، وأخيراً حقق التوغولي لابا كودجو في موسمي 2021-2022 و2022-2023 لقب الهداف برصيد 26 و28 هدفاً.

من جهته، حصد علي مبخوت مع الجزيرة لقب هداف الدوري مرتين، الأول موسم 2016-2017 بـ33 هدفاً، والثاني موسم 2020-2021 بـ25 هدفاً، بينما يُعدّ مهاجم الجزيرة السابق البرازيلي فرناندو بيانو أول هداف لدوري المحترفين في موسم 2008-2009 برصيد 25 هدفاً، كما حصل المونتينغري ميركو فوزنتيتش خلال لعبه في الجزيرة على لقب الهداف موسم 2014-2015 برصيد 25 هدفاً، وأخيراً يمتلك بني ياس لقباً وحيداً حققه السنغالي أندريه سنغاهور في موسم 2010-2011 برصيد 18 هدفاً.

. 19 هدفاً سجلها عمر خريبين مع فريق الوحدة في موسم 2023 - 2024.

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