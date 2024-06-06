الامارات | أحمد بن راشد يستقبل مطر الطاير بمناسبة احتفالات الوصل بالثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس نادي الوصل، مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة فوز نادي الوصل بثنائية كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

حضر اللقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد عبدالله الشعفار رئيس مجلس الإدارة الأسبق لنادي الوصل، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس. ورحّب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمطر الطاير، معرباً عن تقديره لجهود مجلس دبي الرياضي، في دعم أندية دبي، وتعزيز النشاط الرياضي في الإمارة.

من جانبه أشاد مطر الطاير، بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي الوصل، بفضل توجيهات ودعم وقيادة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والعمل الذي تم إنجازه لتقديم صورة مشرفة عن كرة القدم الإماراتية. وعبّر الطاير عن تمنياته لنادي الوصل لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة على صعيد البطولات المحلية ودوري نخبة آسيا، وكذلك على صعيد اللعب في الاستاد الجديد الذي سيتم تشييده خلال الفترة المقبلة.