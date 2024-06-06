الامارات | عُمان تهزم تايوان بنتيجة ثقيلة في تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات منتخب عُمان على مشارف التأهل للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحقق عُمان فوزا كبيرا اليوم الخميس بنتيجة 3-0 على مضيفه منتخب تايوان، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات. وسجل لعمان، عبدالرحمن المشيفري (ثنائية)، وهدف من جميل اليحمدي. ورفعت عمان رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 9 نقاط لقيرغزيستان الثاني، وماليزيا ثالثا بست نقاط، وتايوان أخيرا بدون رصيد.