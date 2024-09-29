شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 28 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 - 9 - 2024 العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها مفاضلة مجلس إدارة اتحاد الكرة بين الخبيرين الإنجليزيين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد وموافقة حسام حسن على مشاركة منتخب مصر فى كأس العرب حال إقامتها.

اتحاد الكرة يفاضل بين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام

يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين الخبيرين الإنجليزيين ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 خلفا للبرتغالى فيتور بيريرا.

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 6 أيام بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 فوزا مهما على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، السبت، على صالة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين. يدرس مسئولو النادي الأهلي التراجع عن قرار تأجيل التعاقد مع لاعب أجنبي خامس قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد إخفاق الفريق فى حصد لقب السوبر الأفريقي لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

جدد مسئولو نادى الزمالك اتصالاتهم مع الغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق لمنحه مستحقاته المالية المتأخرة، والتى بسببها اشتكى النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول عليها.