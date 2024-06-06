"أزمة قلبية وسقوط مشجع".. 5 لقطات مثيرة من نهائي أمم أوروبا يورو 2020 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يتبقى 8 أيام فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وهو ما يعيد الأذهان إلى النسخة الماضية التي تأجلت عام بسبب جائحة كورونا، وأقيمت في 11 دولة مختلفة وانتهت بتتويج إيطاليا باللقب على حساب إنجلترا، في عقر دارها "ملعب ويمبلي".

وشهدت البطولة العديد من الأحداث، ولكن يظل أبرزها التفاف لاعبو الدنمارك في أرض الملعب حول زميلهم المغشي عليه أرضا كريستيان إريكسن، وسط ذعر وخوف، وبعدها خرج اللاعب محمولا بجهاز تنفس.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية، خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2020، وسقط مغشيا عليه دون تدخل أو عرقلة من أي لاعب، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " اليويفا"، إيقاف وتعليق اللقاء.

ولم يكن هذا هو المشهد الوحيد في البطولة، إذ كان عبور المنتخب البرتغالي حامل اللقب دور المجموعات بصعوبة بالغة، إحدى مفاجآت النسخة، عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة، والتأهل كأفضل ثالث.

ولكن لم يتمكن حامل اللقب من مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، وخسر من منتخب بلجيكا بهدف نظيف في دور الـ16، وكان الأمر مثيرا لوجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هداف النسخة.

كما شهدت البطولة الانتصار الأول لمنتخب النمسا في يورو 2024، بالفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي افتتاح مباريات المجموعة الرابعة في اليورو، بالتحديد في لقاء إنجلترا وكرواتيا، سقط مشجع إنجليزي من مدرجات ويمبلي العلوية إلى السفلية، خلال الاحتفال بهدف رحيم سترلينج.

وتوجت هذه الإثارة بنهائي درامي بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا، ولم يكن الأول ضمن المرشحين للظفر باللقب، ولكنه قدم أوراق اعتماده بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وفي النهائي بعقل دار إنجلترا، تمكن منتخب الآزوري من الفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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