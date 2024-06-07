الامارات | المنتخب يعزز الصدارة في تصفيات المونديال بالعلامة الكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم يوم أمس، فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على منتخب نيبال، خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في السعودية، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في تصفيات مونديال 2026، عن المجموعة الثامنة. وكرّر المنتخب نتيجة الفوز نفسها على نيبال بالذهاب، ليعزز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة). وجاءت المباراة لتأدية الواجب بالنسبة للمنتخب ولتعزيز مكانه في قمة المجموعة، وذلك بعد أن ضمن مبكراً التأهل إلى الدور الثالث لتصفيات المونديال.

واعتمد مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، خلال المباراة على تشكيلة أساسية ضمت وجوهاً شابة لأول مرة أبرزها الحارس الصاعد خالد توحيد، فيما أبقى على الحارس الأساسي خالد عيسى في دكة البدلاء، وأشرك كذلك ضمن التشكيلة الأساسية لأول مرة اللاعب محمد المنصوري. وأنهى المنتخب الشوط الأول متقدماً بهدفين سريعين سجلهما حارب عبدالله في الدقيقتين 12 و14. وظهر «الأبيض» منذ بداية المباراة الأفضل والأكثر استحواذاً وسيطرة على مجريات اللعب، وترجم ذلك بتسجيل هدف مبكر عن طريق حارب عبدالله من ضربة رأسية قوية، وبعد مرور دقيقتين فقط أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني مستغلاً تمريرة علي صالح.

ومنح الهدفان المبكران لاعبي المنتخب دفعة معنوية كبيرة لزيادة غلتهم من الأهداف والتفوق على منافسهم، ومثلت المباراة فرصة جيدة للوجوه الجديدة في ظل غياب عناصر مؤثرة، بسبب الإصابات والإيقافات، بينهم خليفة الحمادي وكايو كانيدو وفابيو ليما وخالد الظنحاني وسلطان عادل.

وواصل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق علي صالح في الدقيقة «53» من تسديدة صاروخية، ثم أضاف البديل حازم عباس الهدف الرابع «75» بعد تسديدة من منتصف الملعب.

. «الأبيض» كرّر نتيجة الفوز نفسها على نيبال في مرحلة الذهاب.