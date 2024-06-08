الامارات | تألق الشباب أبرز مكاسب المنتخب أمام نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سلسلة انتصاراته في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز أول من أمس، برباعية نظيفة على مضيفه نيبال، خلال المواجهة التي أقيمت في مدينة الدمام بالسعودية، في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثامنة. ورفع «الأبيض» بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، معززاً صدارته للمجموعة بعدما ضمن في وقت سابق التأهل إلى الدور الثالث في هذه التصفيات، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

وعادت بعثة المنتخب أمس، إلى الدولة. ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تحضيراته اليومية خلال معسكره الداخلي، تمهيداً للقاء البحرين في ختام الدور الثاني، الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

ومن أبرز المكاسب بالنسبة للمنتخب في هذه المباراة، تألق العناصر الشابة، وبينها وجوه جديدة، حيث استفاد «الأبيض» من الدفع بمجموعة من اللاعبين الشباب، بعضهم كانوا أساسيين في المباراة، كما أنه لم يتأثر بغياب عناصر مؤثرة لظروف الإصابات والإيقاف، ومنهم ليما وخليفة الحمادي وكايو وخالد الظنحاني وسلطان عادل.

ومن اللاعبين الشباب المتألقين، حازم محمد صاحب الهدف الرابع، كما ظهر الحارس خالد توحيد أساسياً، بينما شارك لاعبون التحقوا بالمنتخب لأول مرة في الشوط الثاني، منهم مبارك بن زامة وفهد بدر.

ومن المكاسب الأخرى أيضاً، الحفاظ على نسق الانتصارات بتحقيق الفوز الخامس على التوالي دون التعرض لأي هزيمة أو تعادل، وكذلك الاستفادة من تعادل البحرين واليمن سلباً أول من أمس، حيث استمر البحرين ثانياً، لكن اتسع الفارق بينه وبين المنتخب إلى خمس نقاط، بينما اليمن ثالثاً بأربع نقاط، ونيبال أخيراً من دون رصيد. وطالب اللاعب الدولي السابق والمشرف العام السابق على المنتخب الدكتور حسن سهيل، مدرب المنتخب بينتو بـ«الاستقرار على التشكيلة الأساسية، خصوصاً أن القادم أصعب في تصفيات الدور الثالث». وقال حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم» إن الدفع بعناصر جديدة أمر مهم للمنتخب، وأن بينتو يحاول إيصال فكره التدريبي إلى أكبر عدد من لاعبي المنتخب، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هناك استقرار على عناصر محددة سعياً لتحقيق الانسجام المطلوب بينها.