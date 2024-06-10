الامارات | موراي وشقيقه جايمي يلعبان في "تنس ويمبلدون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البريطاني أندي موراي انه من المتوقع خوض منافسات فئة الزوجي في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، إلى جانب شقيقه جايمي، فيما قد يكون الظهور الأخير للمصنّف أول عالمياً سابقاً على الملاعب العشبية في لندن.

وكان موراي، البالغ 37 عاماً والمتوّج بثلاثة ألقاب في غراند سلام، أعلن في فبراير أنه ينوي الاعتزال في وقت لاحق من هذا العام.

وأعرب جايمي موراي، المتخصص في الزوجي، عن رغبته في اللعب مع شقيقه أندي في ويمبلدون خلال مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يشارك الثنائي في هذه الفئة في ويمبلدون من تنظيم نادي عموم إنجلترا، وفقاً للتقارير.

وقرر أندي، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين (2013 و2016)، في الأشهر الأخيرة التركيز على خوض المزيد من مباريات الزوجي بعدما أكد انه يطمح لخوض منافسات الالعاب الاولمبية مرة جديدة، في اشارة إلى ألعاب باريس التي تنطلق في أواخر يوليو، أي بعد أقل من أسبوعين من انتهاء بطولة ويمبلدون.

وتوّج موراي توّج عنقه بالمعدن الأصفر الأولمبي في فئة الفردي خلال أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، وأصبح أول لاعب في فئتي الرجال والسيدات يحافظ على لقبه في دورتين متتاليتين.

وخاض أندي، العائد من إصابة في كاحله في مايو الماضي، منافسات الزوجي مع مواطنه دان إيفانز في بطولة فرنسا المفتوحة لكنهما خرجا من الدور الأول.

ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن الشراكة بين الشقيقين موراي في بطولة ويمبلدون التي كانت أثمرت الفوز بكأس ديفيس للفرق في عام 2015.

وسيبدأ أندي، المصنف 97 عالمياً، موسمه على الملاعب العشبية الثلاثاء عندما يواجه الأميركي ماركوس غيرون في الدور الأول من دورة شتوتغارت الالمانية.