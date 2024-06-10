شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: المنتخب حقق نقطة مهمة وكنا بحاجة للضغط أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن لاعب المنتخب الوطنى السابق، أن منتخب مصر كان بإمكانه الفوز فى مباراته أمام غينيا بيساو، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

وقال حسن فى الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، إن الفراعنة كانوا بحاجة للضغط أكثر، خاصة أن الفوز كان متاحا أمامهم.

وأشار الصقر إلى أن منتخب مصر رغم أنه أضاع الوقت لكنه نجح فى اقتناص نقطة مهمة، خاصة أنه حال التعرض للهزيمة كنا سنقع فى أزمة.

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.