شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة الطائرة يزور معسكر المنتخب قبل السفر إلى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل السفر إلى اليابان لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الياباني قبل التوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة التحدي المؤهلة للدوري العالمي.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، على زيارة معسكر المنتخب الوطنى والاجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين للاطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى خلال معسكرهم الحالي.

وأكد المهندس ياسر قمر أن معنويات اللاعبين جيدة، وهناك حالة من التركيز لدى الجميع وتعهد لاعبى المنتخب على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة التى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى في معسكر خارجي باليابان يتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخب اليابان ثم التوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة التحدي قبل المحطة الأهم والأصعب في مشوار الفراعنة بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وأوضح المهندس ياسر قمر، أن منتخبى الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية يواصلان الاستعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية بالمغرب خلال الفترة من 18 إلى 24 من الشهر الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وأعرب المهندس ياسر قمر عن ارتياحه الشديد للنتائج الإيجابية التى تحققت في الفترة الأخيرة تحت قيادة مجلس الإدارة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط السليم والعمل بإخلاص طوال المرحلة الماضية، ونأمل أن يواصل المنتخبات الوطنية انتصاراتهم في المحافل العالمية والأولمبية لاستكمال مسيرة المجلس الناجحة.