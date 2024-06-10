شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات المونديال بعد التعادل مع غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الرابعة كالتالي:

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب مصر الذى يرغب فى خطف هدف مبكر، وفى المقابل لجأ أصحاب الأرض للتأمين واللعب على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى الفراعنة.

وأجرى حسام حسن تغييرا مبكرا بخروج مصطفى محمد للإصابة فى الدقيقة 15، وشارك أحمد أمين أوفا بدلا منه.

وفى الدقيقة 42 ينجح ماما بالدى قائد منتخب غينيا بيساو فى تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض فى شباك محمد الشناوى، من خطأ دفاعى للفراعنة ليسدد ماما بالدى الكرة داخل شباك الشناوى.

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى حسام حسن تغييرا ثانيا بنزول إمام عاشور بدلا من محمد هانى لتنشيط الناحية الهجومية، وسدد إمام عاشور تسديدة قوية فى الدقيقة 55 كادت تسكن الشباك الغينية لكنها تمر فوق العارضة.

وأهدر محمد صلاح هدفا محققا للفراعنة فى الدقيقة 63 بعدما تهادت أمامه الكرة أمام مرمى غينيا بيساو لكنه يسدد الكرة بقوة خارج الملعب، قبل أن ينجح صلاح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 70 من تسديدة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

وفى الدقيقة 78 أجرى حسام حسن تغييرا جديدا بنزول ابراهيم عادل على حساب تريزيجيه، كما دفع بناصر ماهر بدلا من مروان عطية لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، وحمدى فتحى ومروان عطية وزيزو فى الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - ومحمد شريف.

وجاء تشكيل منتخب غينيا بيساو على النحو التالي: "حراسة المرمى: مانويل بالدي، ورباعي الدفاع: مارسيلو ديالو - أوبا سانجانتي - جيفرسون إينكادا - فالي كاندي، وفي الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما، وفي الهجوم: إلفيس بالدي - ماما بالدي - فرانكولينو جلودا ديجو".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.