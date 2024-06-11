التفاصيل المالية لصفقة انتقال تشيزني إلى النصر السعودي

نجحت إدارة نادي النصر السعودي، في حسم صفقة تشيزني، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي ‎النصر السعودي حسم صفقة تشيزني بعقد لمدة موسمين.

وأكد أن تشيزني وافق على عرض نادي ‎النصر السعودي، كما أن يوفنتوس أبدى موافقته على بيع حارس مرماه إلى العالمي عبر بوابة الميركاتو الصيفي القادم.

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وأشار الصحفي الموثوق نيكولا شيرا، إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اتصل بالحارس تشيزني وأقنعه بالانضمام إلى النصر.

وذكر أن حارس يوفنتوس سوف يحصل على 100 مليون ريال كراتب سنوي مع النصر السعودي، بداية من الموسم المقبل.

صفقة تشيزني ستكون من ميزانية نادي ‎النصر، حيث ستكلف خزينة العالمي6 مليون يورو قيمة شراء العقد من يوفنتوس، بالإضافة إلى راتب سنوي للاعب بقيمة 20 مليون يورو.