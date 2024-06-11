"آخرهم حارس يوفنتوس".. هل يجمع رونالدو زملائه السابقين في النصر السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

يعمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على إقناع زملائه في مختلف الأندية التي لعب بصفوفها للانتقال إلى "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن رونالدو حاول إقناع ناتشو قائد نادي ريال مدريد الإسباني، بالانضمام إلى النصر السعودي، خاصة وأنه أصبح لاعبا حرا.

كما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناتشو يفاضل بين الدوري الأمريكي والانتقال إلى نادي النصر السعودي، في ظل رغبة نادي ريال مدريد في بقاء اللاعب موسما إضافيا.

وقدم نادي ريال مدريد عرضا لناتشو ببقائه الموسم المقبل على أن يحسم موقفه النهائي بنهاية الشهر الجاري.

بينما كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات عن دخول نادي النصر السعودي، في محادثات جادة مع فوتشيك تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن نادي يوفنتوس لا يمانع رحيل تشيزني خلال الصيف الجاري، خاصة مع تعاقده مع حارس جديد.

فيما يرغب مسؤولي نادي مانشستر يونايتد في بيع كاسيميرو لاعب وسط الفريق خلال الصيف الجاري بعد ظهوره بمستوى متراجع في الموسم المنقضي، وطالب رونالدو من مسؤولي نادي النصر التعاقد معه في الموسم الجديد.

وتزامل رونالدو مع ناتشو وكاسيميرو في ريال مدريد، كما أنه لعب مع تشيزني في يوفنتوس.

ولعب كريستيانو رونالدو خلال الموسم الحالي 45 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات، سجل 44 هدفاً وصنع 13 آخرين.

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