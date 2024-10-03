شكرا لقرائتكم مبابي على طريقة رونالدو في ظهوره الأول مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهوره الأول مع ريال مدريد

كان ظهوره الأول مع ريال مدريد في حفل تقديمه كلاعب جديد في النادي، حيث تلقى مبابي تحية كبيرة من الجمهور الذي ملأ مدرجات “سانتياجو برنابيو”.

و حضر حفل تقديم كيليان مبابي كلاعب جديد لريال مدريد كل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد و الأسطورة زين الدين زيدان.

كما حيا مبابي الجماهير كما فعل رونالدو يوم إلتحاقه و عبر عن سعادته بالإنضمام لفريقه المفضل ريال مدريد.

كما يتشوق النجم الفرنسي لتحقيق الألقاب و النجاحات مع الفريق الملكي.