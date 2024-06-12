يورو 2024 : اوكرانيا الأصغر و ومونتينيجرو الاكبر في التصفيات

ياسر رشاد - القاهرة - يعد منتخب اوكرانيا هو صاحب اقل معدل اعمار للاعبين بين كل المنتخبات المتأهلة لبطولة يورو 2024 فيما كان منتخب مونتينيجرو هو صاحب اعلى معدل اعمار بين المنتخبات الاوربية .

منتخب اوكرانيا في مباريات العشر في التصفيات الى جانب مباراتي الدور النهائي للتصفيات بنظام الذهاب والاياب كان لديه معدل اعمار 25 عاما و 272 يوما ليكون المنتخب الاصغر المتأهل الى النهائيات بينما كان منتخب بلغاريا الاصغر على الاطلاق في التصفيات بين 53 منتخبا شارك في التصفيات الاوربية بمعدل اعمار 24 عاما و 278 يوما .

على النقيض كان منتخب مونتينيجرو هو صاحب المعدل الاكبر في الاعمار بين المنتخبات التي شاركت في الطريق الى يورو 2024 بمعدل اعمار 29 عاما و 308 يوما اما اكبر معدل اعمار بين المنتخبات المتأهلة الى يورو 2024 فقد كان لمنتخب سلوفاكيا بمعدل اعمار 29 عاما 264 يوما .

لاعب منتخب اندورا ايلديفونس ليما كان هو الاعب الاكبر بين الاعبين الذين شاركو في التصفيات حيث شارك في مباراة أندورا امام سويسرا في شهر سبتمبر 2023 وعمره 43 عاما 276 يوما فيما كان النجم الاسطوري كريستيانو رونالدو هو اكبر لاعب تمكن من تسجيل اهداف في التصفيات عندما سجل اهداف لمنتخب البرتغال في مرمى ليخنتشتاين في نوفمبر 2023 وكان عمره 38 عاما و 284 يوما .

الاسباني لامين يامال نجم منتخب اسبانيا ونادي برشلونة كان أصغر لاعب شارك واحرز اهداف في التصفيات الاوربية وكان هذا الحدث على ملعب منتخب جورجيا في مدينة تبليسي عندما احرز لامين يامال هدفا لمنتخب اسبانيا في مرمى جورجيا في اولى مبارياته الدولية وكان عمره 16 عاما و 57 يوما يوم 8 سبتمبر 2023 ليصبح اصغر لاعب يسجل لمنتخب اسبانيا عبر التاريخ .