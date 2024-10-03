شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبرشلونة فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير وعشاق الأهلى فى كل مكان موعد المباراة المرتقبة التى تجمع الفريق الأحمر أمام برشلونة فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم لكرة اليد سوبر جلوب.

كان فريق كرة اليد بالأهلى قد خسر فى قبل نهائى البطولة فى الدقائق الأخيرة أمام ماجديبورج الألمانى بنتيجة 28-24، بينما خسر برشلونة أمام فيزبريم المجرى الذى يلعب نهائى البطولة مع ماجديبورج الألمانى.

موعد مباراة الأهلى وبرشلونة فى كأس العالم لليد

تقام مباراة فريق كرة اليد بالأهلى أمام برشلونة فى مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة فريق كرة اليد بالأهلى أمام برشلونة لتحديد صاحب برونزية كأس العالم لليد فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس من العاصمة الإدارية.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

واعتبر أحمد عادل، نجم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، أن أخطاء اللاعبين والتحكيم سبب خسارة فريقه أمام ماجدبيرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم المقام على أرض مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عادل فى تصريحات عقب اللقاء إن اللاعبين أدوا ما عليهم، مشيرا إلى أن فريق ماجدبيرج بطل آخر 3 نسخ فى كأس العالم ومواجهته ليست سهلة، مؤكدا أن الأهلى قادر على تحقيق الميدالية البرونزية أمام برشلونة يوم الخميس المقبل.

بينما يخوض فريق الزمالك مواجهة فى الثانية ظهر اليوم أمام تاوباتى البرازيلى فى تحديد المراكز الترتيبية من الخامس إلى التاسع ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة41-23 أول أمس الثلاثاء.

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات الاثنين، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود.

كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.