الامارات | "يورو 2024": استدعاء إيمري تشان بدلاً من بافلوفيتش في تشكيلة ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى المنتخب الألماني لاعب الوسط إيمري تشان بدلاً من ألكسندر بافلوفيتش المصاب بالتهاب اللوزتين، للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تنطلق الجمعة، وفقاً لما أكّده اتحاد اللعبة المحلي الأربعاء. ولعب تشان الذي ارتدى شارة القيادة في نهائي دوري أبطال أوروبا في الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 0-2، مباراته الدولية الأولى عام 2005 لكنه لم يخض أي مباراة مع "دي مانشافت" منذ سبتمبر 2023. وخاض متوسّط ميدان ليفربول الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقاً 43 مباراة دولية وسجّل هدفاً واحداً.

وقال ممثّل عن الاتحاد خلال مؤتمرٍ صحافي في مقرّ المنتخب استعداداً للبطولة الأوروبية إن استدعاء تشان على حساب بافلوفيتش كان "قراراً اتخذه الجهاز الفني" بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان. واستدعيَ لاعب وسط بايرن ميونيخ لأوّل مرة في مارس الماضي، لكنه غاب عن المواجهتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا بسبب مشكلةٍ مشابهة. خاض بافلوفيتش (20 عاماً) المباراة الودية مع أوكرانيا التي انتهت سلباً، لكنه غاب الجمعة عن الفوز على اليونان 2-1.