الامارات | الدوري المصري.. الأهلي في ضيافة فاركو بعد غياب لمدة شهر والزمالك مع سيراميكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود الأهلي إلى الدوري المصري لكرة القدم السبت للمرّة الأولى منذ تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل ثلاثة أسابيع، حين يحل ضيفاً على فاركو بالإسكندرية، فيما يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت، الجمعة في مباريات مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة.

وتعاني مسابقة الدوري المصري من عدم انتظام واضح في جدول الترتيب، بسبب كثرة المباريات المؤجلة خصوصاً للأهلي (10 مباريات) والزمالك (8) بعد نهاية الجولة 25، بسبب ارتباطاتهما الخارجية.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بينما يحل الأهلي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة فقط، ويأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

ويحلّ الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فاركو صاحب المركز السادس عشر أول مراكز منطقة الهبوط، في مباراة تقام بملعب برج العرب بالإسكندرية الجمعة.

وحقق فاركو 4 انتصارات فقط في 23 مباراة، ليطارد شبح الهبوط الفريق الذي صعد للمسابقة قبل موسمين.

وخاض الأهلي آخر مبارياته بالدوري أمام بلدية المحلة في 11 مايو حين تفوق 2-1 بهدف متأخر للفرنسي أنتوني موديست.

ومذذاك الوقت، خاض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، قبل أن يدخل المنتخب المصري معسكراً مبكراً لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من جانبه، يأمل الزمالك في مواصلة الضغط على الثنائي الأهلي وبيراميدز وعدم الاستسلام للابتعاد عن المنافسة رغم فقد العديد من النقاط.

يبتعد الزمالك بخمس نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل، و25 نقطة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 5 مباريات أكثر.

ويحل الزمالك ضيفاً على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز السابع بملعب الجبل الأخضر بالقاهرة الجمعة، ويعلم "الفارس الأبيض" أنه لا مجال لإهدار أي نقاط أخرى إذا أراد الاستمرار في المنافسة.

وبعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) على حساب نهضة بركان المغربي، تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر 1-1 ثم تغلب على الاتحاد السكندري 2-0، قبل التوقف الدولي الأخير.