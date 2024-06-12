الامارات | الحكم الفرنسي توربان يدير المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدير الحكم الفرنسي كليمان توربان المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين ألمانيا البلد المضيف واسكتلندا في ميونيخ الجمعة، وفقا لما أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) عبر موقعه الرسمي الأربعاء.

وكان الحكم الفرنسي البالغ 42 عاماً أدار خمس مباريات خلال مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، بما فيها مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية (4-1) في ثمن نهائي المونديال الأوّل في العالم العربي.

كما أُسندت إليه مهمة إدارة أربع مباريات في دور المجموعات في نهائيات كأس أوروبا 2016 و2020، علما أن النسخة الأخيرة من البطولة القارية أقيمت بعد عام من موعدها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعلى صعيد المسابقات الأوروبية، قاد توربان قبل عامين نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي في باريس (1-0)، إضافة إلى مباراة الذهاب في نصف نهائي هذا الموسم بين بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد التي انتهت بالتعادل 2-2 في ميونيخ.