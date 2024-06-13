الامارات | أنشيلوتي يثير الجدل حول «مونديال الأندية».. ويستعد لموسم تاريخي مع الريال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، الجدل عقب حديثه حول كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية، إذ نقلت وسائل إعلام تصريحاته مبينة أن «ريال مدريد لن يشارك في المونديال».

وأسهمت تصريحات المدرب الإيطالي في تزايد المخاوف من فشل النسخة الجديدة، التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام أقوى وأكبر بطولة في تاريخ الأندية حول العالم بمشاركة 32 نادياً، عوضاً عن النسخة التي تم إطلاقها في 2005 بمشاركة سبعة أندية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة «جورنالي» الإيطالية: «إن الاتحاد الدولي ينسى أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في تلك البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، ويريدون أن يعطونا هذا المبلغ مقابل كل البطولة، هذا غير مقبول.. ريال مدريد مثل أندية أخرى سيرفض الدعوة».

وتراجع أنشيلوتي عن تصريحاته، ونشر على حسابه الشخصي في منصة «إكس» قائلاً: «لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية بالطريقة التي كنت أقصدها، إذ إن البطولة أعتبرها فرصة كبيرة للاستمرار في المنافسة على الألقاب الكبرى مع ريال مدريد، ورفض المشاركة بها أبعد ما يكون عن اهتماماتي».

في المقابل، أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً لتأكيد مشاركة «الملكي» في كأس العالم للأندية 2025، وقال: «يعلن النادي أنه لم يتم التشكيك في أي لحظة بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، الذي تنظمها (فيفا) في الموسم المقبل 2024-2025».

وتابع: «سيخوض نادينا هذه البطولة الرسمية كما هو مقرر، وسنواجهها بكل فخر وتفاؤل لنجعل ملايين مشجعينا حول العالم يحلمون بلقب جديد».

ويستعد كارلو أنشيلوتي لخوض موسماً تاريخياً مع ريال مدريد، إذ سيخوض العملاق المدريدي سبع بطولات في الموسم المقبل، هي: الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر على المستوى المحلي، أما أوروبياً سيدافع عن لقب دوري أبطال أوروبا، ويلعب كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي، بينما سيخوض النسخة الأولى من كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال» في ديسمبر المقبل، قبل أن ينهي موسمه بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في أميركا.

ويتصدر أنشيلوتي قائمة أفضل المدربين في تاريخ «دوري الأبطال»، حيث وصل إلى خمسة ألقاب، بواقع لقبان مع ميلان، وثلاثة ألقاب مع ريال مدريد.

كما عزز المدرب البالغ من العمر 65 عاماً تصدره أيضاً لقائمة تضع سبعة أشخاص سبق لهم التتويج، كلاعبين وكمدربين، بـ«دوري الأبطال».

. 7 بطولات سيخوضها فريق ريال مدريد في الموسم المقبل 2025-2024.